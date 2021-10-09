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كويفا وفينسنت في المقدمة.. محترفو الدوري يخطفون الأنظار مع منتخبات بلادهم

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كويفا وفينسنت في المقدمة.. محترفو الدوري يخطفون الأنظار مع منتخبات بلادهم

كويفا وفينسنت في المقدمة.. محترفو الدوري يخطفون الأنظار مع منتخبات بلادهم
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محررو المناطق

ظهر اللاعبون المحترفون بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمستويات متميزة خلال المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم حول العالم.

 

واستدعت العديد من المنتخبات عدد كبير من لاعبي فرق الدوري للمشاركة في التصفيات التي تلعب حاليًا بمختلف القارات وتؤهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

 

وتعول منتخبات بعض بلدان أفريقيا وآسيا على لاعبي دوري المحترفين في ظل تألقهم اللافت خلال مباريات البطولة المحلية، التي يتصدرها الاتحاد.

 

وقاد النجم كريستيان كويفا، لاعب الفتح، منتخب بيرو للفوز على تشيلي بهدفين دون رد، حيث سجل كويفا الهدف الأول، بينما سجل الهدف الثاني سيرجيو بينيا لاعب إيمن الهولندي، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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ونجح منتخب بارغواي في فرض نتيجة التعادل على الأرجنتين في نفس التصفيات بمشاركة اللاعب أليخاندرو كاكو المحترف بصفوف نادي التعاون.

 

وتواجد مارتن كامبانيا حارس مرمى الباطن على مقاعد بدلاء منتخب أوروغواي خلال مباراة كولومبيا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وشارك المحترف في صفوف نادي النصر، فينسنت أبو بكر أساسًيا مع منتخ بلاده الكاميرون أمام موزمبيق والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف، وذلك ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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وحجز المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد مكانه في التشكيلة الأساسية في مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في نفس التصفيات أيضًا.والتي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

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وخاض اللاعب فابيو أبرو المحترف بصفوف نادي الباطن مباراة منتخب بلاده أنجولا أمام الجابون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث يطمح الفريقين لمزاحمة منتخبي مصر وليبيا على صدارة المجموعة.

 

 

وظهر جوليو تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر وفريق الفيصلي بمستوى جيد مع فريق بلاده أمام منتخب ليبريا ضمن التصفيات الأفريقية، حيث نجح منتخب بلاده في الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

المهاجم تافاريس يغادر ديجون إلى الفيصلي السعودي

وهز وليد أزارو لاعب الاتفاق الشباك مرتين خلال مباراة المنتخب المغربي للمحليين أمام نظيره الجامبي، بالمباراة الودية التي جرت أول أمس الخميس، والتي فاز فيها أسود الأطلس بسبعة أهداف مقابل هدفين.

فيما شارك اللاعب عمر السومة في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب كوريا الجنوبية والتي انتهت بهزيمة فريقة 2-1 وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022، حيث تجمد رصيد سوريا عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير، فيما رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا.

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ويضم دوري المحترفين عددًا كبيرًا من النجوم الأجانب، في مقدمتهم البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الهلال، والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

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