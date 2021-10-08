بلاغات عن عطل فني في استخدام “ماسنجر فيسبوك”

أفاد موقع “داون ديتيكتور، بتلقيه بلاغات من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حول مشاكل في استخدام تطبيق “ماسنجر فيسبوك”، ووجود عطل فني في التطبيق.

ويذكر أن مواقع “فيسبوك” و”إنستجرام” و”واتس آب” عاودت الاتصال بشبكة الإنترنت مساء يوم الاثنين بعد انقطاع دام قرابة ست ساعات، ما منع مستخدمي شركة “فيسبوك” البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتواصل.

وقالت “فيسبوك” في وقت سابق، إن ضبط الإعدادات الخاطئ الذي أدى إلى توقف جميع خدماتها على الإنترنت لساعات في اليوم الماضي لا يعود لـ”وجود نشاط خبيث”.