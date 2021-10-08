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هل استخدام الأجهزة الإلكترونية في الظلام يسبب السرطان والعمى؟.. استشاري يُجيب

هل استخدام الأجهزة الإلكترونية في الظلام يسبب السرطان والعمى؟.. استشاري يُجيب
http://almnatiq.net/?p=1043716

أوضح الدكتور محمد قوقندي، استشاري طب وجراحة العيون، مخاطر استخدام الجوال أو الأجهزة الإلكترونية في الظلام على العين، وحقيقة تسببها في الإصابة بالسرطان والعمى.

وقال في تصريحات مُتلفزة، إن أضرار استخدام الجوال أو الأجهزة الإلكترونية في الظلام لا تتعدى الإصابة بالإرهاق في العين بسبب الإضاءة العالية والغرفة المعتمة، أو جفاف العين بسبب التركيز الطويل وعدم الرمش بالمعدل الطبيعي، إضافة إلى الإصابة بالأرق بسبب انخفاض إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم عملية النوم، مضيفًا أن  الضوء الأزرق بالتحديد هو المسبب الأول لانخفاض هرمون الميلاتونين، لكن الإرهاق والجفاف مرتبط بالإضاءة بصفة عامة.

وعن ما يتردد من شائعات بشأن ارتباط الضوء المنبعث من الهواتف المحمولة بزيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان أكد: “أنه حتى الآن لا يوجد أي إثبات علمي حول علاقة اضاءة الجوال بالإصابة بالسرطان”.

 

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