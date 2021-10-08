دراسة جديدة تكشف: مناعة لقاح “فايزر” تمتد لفترة أطول لدى النساء

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توصلت دراسة حديثة، إلى نتيجة بشأن زيادة فعالية لقاح “فايزر-بيونتيك” للنساء مقارنة بالرجال.

وشددت الدراسة على أن النساء البالغات من العمر 65 عامًا أو أكثر لديهن عدد أجسام مضادة أعلى من الرجال في نفس الفئة العمرية، بنسبة 46 في المئة مقارنة بـ37 في المئة.

ونوهت إلى أن اكتشاف ذلك جاء بعد بتحليل الارتباط بين العمر والجنس والظروف المتعايشة مع المناعة، سواء في الذروة أو بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

ولفتت إلى أن مستويات الأجسام المضادة في كلتا الفترتين كانت أعلى لدى النساء منها لدى الرجال، وانخفضت مع التقدم في العمر.