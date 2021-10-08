“فيسبوك”: نعترف بوجود مشكلات في الوصول لتطبيقاتنا.. ونعمل على إعادة الأمور سريعا

وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، واتساب، إنستجرام”، يوم الاثنين الماضي، لمدة 6 ساعات، ما أحدث شللا في الكثير من الخدمات، يتسبب بإزعاج كثير من المستخدمين.
وكشف “فيسبوك” في بيان أن “تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك و إنستغرام واتساب”.
وأضافت: “اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسيق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال”، حسبما نقلت “رويترز”.
وقدم “فيسبوك” اعتذاره عن العطل الفني الذي أدى لانقطاع خدماتها لنحو ساعات، ومنع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتواصل.
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.
— Facebook (@Facebook) October 8, 2021
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