“فيسبوك”: نعترف بوجود مشكلات في الوصول لتطبيقاتنا.. ونعمل على إعادة الأمور سريعا

أعلن موقع فيسبوك، في بيان له، عن وجود عطل جديد اليوم الجمعة، في منصات التواصل الإجتماعي“إنستجرام، والماسنجر، وفيسبوك” بعد أيام قليلة من الانقطاع الذي جرى لتطبيقات التواصل الاجتماعي قرابة 6 ساعات.

ووجهت الصفحة الرسمية لـ”فيسبوك” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة اعتذار لمستخدميها بسبب العطل الفني قائلة:”نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا” مضيفة: “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

وكان قد أبلغ عدد من المستخدمين من دول العالم عن تعطل حساباتهم وعدم قدرتهم على الدخول إلى منصات التواصل خلال الساعات الماضية.

كما أفاد موقع “داون ديتيكتور، بتلقيه بلاغات من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حول مشاكل في استخدام تطبيقات “ انستجرام ،ماسنجر فيسبوك”، ووجود عطل فني في التطبيق.