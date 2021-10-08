“فيسبوك”: نعترف بوجود مشكلات في الوصول لتطبيقاتنا.. ونعمل على إعادة الأمور سريعا

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http://almnatiq.net/?p=1043725
أعلن موقع فيسبوك، في بيان له، عن وجود عطل جديد اليوم الجمعة، في منصات التواصل الإجتماعي“إنستجرام، والماسنجر، وفيسبوك” بعد أيام قليلة من الانقطاع الذي جرى لتطبيقات التواصل الاجتماعي قرابة 6 ساعات.
ووجهت الصفحة الرسمية لـ”فيسبوك” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة اعتذار لمستخدميها بسبب العطل الفني قائلة:”نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا” مضيفة: “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.
وكان قد أبلغ عدد من المستخدمين من دول العالم عن تعطل حساباتهم وعدم قدرتهم على الدخول إلى منصات التواصل خلال الساعات الماضية.
كما أفاد موقع “داون ديتيكتور، بتلقيه بلاغات من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حول مشاكل في استخدام تطبيقات “ انستجرام ،ماسنجر فيسبوك”، ووجود عطل فني في التطبيق.

 وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، واتساب، إنستجرام”، يوم الاثنين الماضي، لمدة 6 ساعات، ما أحدث شللا في الكثير من الخدمات، يتسبب بإزعاج كثير من المستخدمين.

وكشف “فيسبوك” في بيان أن “تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك و إنستغرام واتساب”.

وأضافت: “اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسيق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال”، حسبما نقلت “رويترز”.

وقدم “فيسبوك” اعتذاره عن العطل الفني الذي أدى لانقطاع خدماتها لنحو ساعات، ومنع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتواصل.

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