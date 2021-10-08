احدث الأخبار

بعدما أساء استعمال ولايته الممنوحة.. إنهاء مهمة فريق الخبراء الأممين باليمن
دولي
 التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان أطلقته مليشيا الحوثي
أهم الاخبار
 هل استخدام الأجهزة الإلكترونية في الظلام يسبب السرطان والعمى؟.. استشاري يُجيب
أبرز المواد
 هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي عن السلع الموردة لجهات حكومية؟.. “هيئة الضريبة” ترد
محليات
 دراسة جديدة تكشف: مناعة لقاح “فايزر” تمتد لفترة أطول لدى النساء
صحة
 القصبي يلتقي مواطنين يتدربان في أكبر مراكز الأبحاث الأوروبية بالسويد
منوعات
 الكشف عن تفاصيل التعديلات الخاصة بنظام المُقيمين المعتمدين
محليات
 بلاغات عن عطل فني في استخدام “ماسنجر فيسبوك”
أبرز المواد
 أسبوع عاصف على تطبيقات التواصل.. عطل جديد يضرب انستغرام
منوعات
 “المجد والعزة لوطن شامخ”.. وزارة الدفاع تنشر صورة لـ”مجندات” بالزي العسكري
أبرز المواد
  “متحدث الأرصاد” يكشف تفاصيل الـ”شاهقة مائية” التي تعرضت لها جازان
أبرز المواد
 وزير الرياضة عن صفقة “نيوكاسل”: “خطوة استثمارية كبيرة بالمجال الرياضي”
أبرز المواد
بعدما أساء استعمال ولايته الممنوحة.. إنهاء مهمة فريق الخبراء الأممين باليمن

بعدما أساء استعمال ولايته الممنوحة.. إنهاء مهمة فريق الخبراء الأممين باليمن

دولي
التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان أطلقته مليشيا الحوثي

التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان أطلقته مليشيا الحوثي

أهم الاخبار
هل استخدام الأجهزة الإلكترونية في الظلام يسبب السرطان والعمى؟.. استشاري يُجيب

هل استخدام الأجهزة الإلكترونية في الظلام يسبب السرطان والعمى؟.. استشاري يُجيب

أبرز المواد
هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي عن السلع الموردة لجهات حكومية؟.. “هيئة الضريبة” ترد

هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي عن السلع الموردة لجهات حكومية؟.. “هيئة الضريبة” ترد

محليات

بعدما أساء استعمال ولايته الممنوحة.. إنهاء مهمة فريق الخبراء الأممين باليمن

بعدما أساء استعمال ولايته الممنوحة.. إنهاء مهمة فريق الخبراء الأممين باليمن
http://almnatiq.net/?p=1043731
محررو المناطق

صوت مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لصالح إنهاء تفويض محققيه الدوليين في جرائم الحرب باليمن، بعد رفض العديد من الدول التمديد لفريق المحقيين بسبب الإساءة في استعمال ولايته الممنوحة.

 

ووافق المجلس على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين “وجدوا أن هناك أعمالًا ارتكبت في اليمن قد ترقى إلى جرائم الحرب”.

 

وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.

 

وقرر المجلس إنهاء تفويض محققيه بعدما وجدوا أن مليشيا الحوثي ارتكبت أعمالًا قد ترقى لجرائم الحرب، أبرزها الهجوم عشية رأس السنة على مطار عدن الدولي بهدف تصفية أعضاء الحكومة اليمنية.

 

وقال السفير الدكتور يوسف عبد الكريم، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة، إن مملكة البحرين كانت ودول التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى البلد المعني بمشروع القرار طرفًا أساسيًا في إنشاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن استناداً إلى القرار التوافقي الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من العام 2017.

 

ونوه إلى أن فريق الخبراء أساء استعمال ولايته الممنوحة، كما تجاوز التعاطي مع قرار مجلس الأمن 2216، ووصف قائد مليشيات الانقلاب الحوثي بقائد للثورة، وتارةً أخرى يصف المليشيات بسلطات الأمر الواقع، وهو ما يتنافى كليًا مع قرارات مجلس الأمن.

روابط ذات صلة

سحب رعدية وأمطار غزيرة تضرب مرتفعات جنوب غرب المملكة

سحب رعدية وأمطار غزيرة تضرب مرتفعات جنوب غرب المملكة
80 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تتوجه إلى عدة محافظات يمنية

80 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تتوجه إلى عدة محافظات يمنية
خلال سبتمبر.. “الأطراف الصناعية في مأرب” يقدم خدماته الطبية لـ 510 مستفيدين

خلال سبتمبر.. “الأطراف الصناعية في مأرب” يقدم خدماته الطبية لـ 510 مستفيدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*