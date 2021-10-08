بعدما أساء استعمال ولايته الممنوحة.. إنهاء مهمة فريق الخبراء الأممين باليمن

محررو المناطق

صوت مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لصالح إنهاء تفويض محققيه الدوليين في جرائم الحرب باليمن، بعد رفض العديد من الدول التمديد لفريق المحقيين بسبب الإساءة في استعمال ولايته الممنوحة.

ووافق المجلس على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين “وجدوا أن هناك أعمالًا ارتكبت في اليمن قد ترقى إلى جرائم الحرب”.

وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.

وقرر المجلس إنهاء تفويض محققيه بعدما وجدوا أن مليشيا الحوثي ارتكبت أعمالًا قد ترقى لجرائم الحرب، أبرزها الهجوم عشية رأس السنة على مطار عدن الدولي بهدف تصفية أعضاء الحكومة اليمنية.

وقال السفير الدكتور يوسف عبد الكريم، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة، إن مملكة البحرين كانت ودول التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى البلد المعني بمشروع القرار طرفًا أساسيًا في إنشاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن استناداً إلى القرار التوافقي الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من العام 2017.

ونوه إلى أن فريق الخبراء أساء استعمال ولايته الممنوحة، كما تجاوز التعاطي مع قرار مجلس الأمن 2216، ووصف قائد مليشيات الانقلاب الحوثي بقائد للثورة، وتارةً أخرى يصف المليشيات بسلطات الأمر الواقع، وهو ما يتنافى كليًا مع قرارات مجلس الأمن.