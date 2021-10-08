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أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت

أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت

أبرز المواد
“الأرصاد” : توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” : توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

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هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة

هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة

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أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت

أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت
http://almnatiq.net/?p=1043753
محررو المناطق:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، السبت، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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