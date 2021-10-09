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التحالف: إصابة 10 مدنيين في محاولة الاستهداف الحوثية لمطار الملك عبدالله

التحالف: إصابة 10 مدنيين في محاولة الاستهداف الحوثية لمطار الملك عبدالله
http://almnatiq.net/?p=1043765
المناطق- واس:

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن محاولة الهجوم العدائي على مطار الملك عبد الله، تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار .

يأتي ذلك إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء يوم الجمعة الموافق (08 أكتوبر 2021م) عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعو من إيران.

وبحسب المالكي جاءت الإصابات كالتالي:

(6) حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من المملكة.

(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية.

(1 ) حالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية.

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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