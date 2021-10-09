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المملكة لـ “مجلس الأمن”: استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين جريمة حرب

المملكة لـ “مجلس الأمن”: استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين جريمة حرب

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صور لحطام المُسيرة الثانية التي جرى تدميرها قبل وصولها مطار الملك عبدالله بجازان

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المملكة لـ “مجلس الأمن”: استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين جريمة حرب

المملكة لـ “مجلس الأمن”: استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين جريمة حرب
السفير عبدالله المعلمي
http://almnatiq.net/?p=1043768
المناطق- واس:

أكدت المملكة، أن استهداف ميليشيات الحوثي للبنية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

وشدد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في رسالة بعث بها مساء أمس لمجلس الأمن الدولي، على أن المملكة العربية السعودية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال السفير عبدالله: بناء على تعليمات من حكومتي أكتب مرة أخرى عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة .

وأضاف: من الأمثلة الحديثة على مثل هذه الأعمال الإرهابية محاولة مهاجمة مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها، وأسفرت عن إصابة أربعة موظفين بالمطار وإتلاف بعض النوافذ.

وأبان السفير المعلمي أن استمرار غياب الإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، تجاه هذه الميليشيات يبعث برسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة زعزعة استقرار الأمن الإقليمي والسلم الدولي.

ودعا السفير، باسم المملكة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

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