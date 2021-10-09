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شاهد.. حركة طبيعية وانتظام الرحلات داخل مطار الملك عبدالله بجازان

شاهد.. حركة طبيعية وانتظام الرحلات داخل مطار الملك عبدالله بجازان
http://almnatiq.net/?p=1043775
محررو المناطق

وثّقت لقطات تلفزيونية، انتظام الرحلات الجوية بشكل طبيعي في مطار الملك عبدالله بجازان، بعد محاولة مليشيا الحوثي استهدافه بطائرتين مسيرتين.

 

وبيّنت المشاهد التي عرضتها قناة “العربية”، إنهاء إجراءات سفر بعض الركاب الذين يستعدون لانطلاق رحلاتهم بشكل طبيعي.

 

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، فجر اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المطار.

 

وأكد أن تلك المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيات ُتعد جرائم حرب.

 

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