أمير جازان بالنيابة يطمئن على المُصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله

جازان - فضه عطيف:

اطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم السبت، على سلامة وصحة المُصابين الـ 10 جراء اعتراض وتدمير المُسيرة التي أُطلقتها عناصر المليشيا الحوثي باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

ونتج عن هذا الأمر، أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وحرص أمير جازان بالنيابة على الاطمئنان على المُصابين من المسافرين المدنيين والعاملين بالمطار، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، فجر اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المطار.

وأكد أن تلك المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيات ُتعد جرائم حرب.