احدث الأخبار

أمير جازان بالنيابة يطمئن على المُصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله
منطقة جازان
 “الأرصاد” تحذر: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 شاهد.. حركة طبيعية وانتظام الرحلات داخل مطار الملك عبدالله بجازان
محليات
 المملكة لـ “مجلس الأمن”: استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين جريمة حرب
أبرز المواد
 صور لحطام المُسيرة الثانية التي جرى تدميرها قبل وصولها مطار الملك عبدالله بجازان
محليات
 التحالف: إصابة 10 مدنيين في محاولة الاستهداف الحوثية لمطار الملك عبدالله
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
منوعات
 “شرطة جازان” تقبض على مواطن أضرم النار بمركبة آخر
أبرز المواد
 أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم السبت
أبرز المواد
 “الأرصاد” : توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 بتعليق مُثير.. غلاف مجلة “التايم” يحمل صورة مؤسس فيسبوك
منوعات
 هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة
أبرز المواد
أمير جازان بالنيابة يطمئن على المُصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله

أمير جازان بالنيابة يطمئن على المُصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله

منطقة جازان
“الأرصاد” تحذر: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” تحذر: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد
شاهد.. حركة طبيعية وانتظام الرحلات داخل مطار الملك عبدالله بجازان

شاهد.. حركة طبيعية وانتظام الرحلات داخل مطار الملك عبدالله بجازان

محليات
المملكة لـ “مجلس الأمن”: استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين جريمة حرب

المملكة لـ “مجلس الأمن”: استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين جريمة حرب

أبرز المواد

أمير جازان بالنيابة يطمئن على المُصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله

أمير جازان بالنيابة يطمئن على المُصابين جراء استهداف مطار الملك عبدالله
http://almnatiq.net/?p=1043784
جازان - فضه عطيف:

اطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم السبت، على سلامة وصحة المُصابين الـ 10 جراء اعتراض وتدمير المُسيرة التي أُطلقتها عناصر المليشيا الحوثي باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

 

ونتج عن هذا الأمر، أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

 

وحرص أمير جازان بالنيابة على الاطمئنان على المُصابين من المسافرين المدنيين والعاملين بالمطار، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

 

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، فجر اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المطار.

 

وأكد أن تلك المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيات ُتعد جرائم حرب.

روابط ذات صلة

شاهد.. حركة طبيعية وانتظام الرحلات داخل مطار الملك عبدالله بجازان

شاهد.. حركة طبيعية وانتظام الرحلات داخل مطار الملك عبدالله بجازان
صور لحطام المُسيرة الثانية التي جرى تدميرها قبل وصولها مطار الملك عبدالله بجازان

صور لحطام المُسيرة الثانية التي جرى تدميرها قبل وصولها مطار الملك عبدالله بجازان
التحالف: إصابة 10 مدنيين في محاولة الاستهداف الحوثية لمطار الملك عبدالله

التحالف: إصابة 10 مدنيين في محاولة الاستهداف الحوثية لمطار الملك عبدالله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*