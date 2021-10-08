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بينها المملكة.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

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بينها المملكة.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

بينها المملكة.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة
http://almnatiq.net/?p=1043793
محررو المناطق

قرر الاتحاد الأوروبي، رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد عن 16 دولة من بينها 6 دول عربية ، وذلك ابتداءً من اليوم السبت.

 

وأوضح الاتحاد أنه قرر رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري من المملكة، والأردن، والبحرين، والإمارات، وقطر، والكويت.

 

وتضمنت القائمة الجديدة، أستراليا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا، ورواندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، وأوروجواي، والصين.

 

ونوه إلى أن القائمة ليست ملزمة وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

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