بظاهرة تشاهد بالعين المجردة.. اقتران القمر مع الزهرة بسماء المملكة اليوم

محررو المناطق

تُشاهد في سماء المملكة والوطن العربي اليوم السبت، ظاهرة فلكية مميزة باقتران القمر مع كوكب الزهرة، وذلك بالأفق الغربي.

وبيّن رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر والزهرة يقعان في الترتيب الثاني والثالث للامع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس.

ونوه إلى أن كوكب الزهرة بدأ في الظهور في سماء المساء أواخر شهر أبريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، مبيناً أنه خلال هذه الفترة سوف ينحدر موقعه تدريجياً إلى جنوب السماء.

ولفت إلى أنه باستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر.