فيديو مؤثر.. هكذا ودع النصر النجم البرازيلي بيتروس

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ودع نادي النصر، النجم البرازيلي بيتروس بعد رحيله رسميًا عن العالمي بعد ثلاث سنوات قضاها بصفوف الفريق الأول.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، مقطع فيديو مؤثر للنجم البرازيلي، معبراً فيه عن الشكر للحظات المميزة التي قضاها اللاعب.

بدوره ودع اللاعب النادي أيضًا، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”: “أحب هذا البلد وأحب هذا النادي، كل قصة لها بدايتها ونهايتها لكن لا يسعني إلا أن أشكركم على كل الاحترام والمودة”.

وكان بيتروس صاحب الـ32 عامًا، قد انضم في عام 2018 إلى صفوف النصر، حيث شارك في 103 مباريات بقميص الفريق أحرز خلالها 16 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة.