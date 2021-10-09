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ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة دسمة ؟ ..دراسة حديثة توضح

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة دسمة ؟ ..دراسة حديثة توضح
http://almnatiq.net/?p=1043813
المناطق- وكالات:

سلطت دراسة طبية الضوء على القيلولة القصيرة أو استراحة النوم، التي يحب الكثير أخذها خاصة بعد تناول وجبة دسمة من الطعام، مشيرة إلى أنه بالرغم من أهمية القيلولة والراحة للجسم، إلا أنها يمكن أن تحمل عوارض سلبية للشخص نفسه.

وبحسب موقع “زدوروفيا” فإن تلك العوارض السلبية تشمل الحموضة المعوية، والرغبة الجامحة لدخول المرحاض، والكوابيس والأحلام السلبية، إضافة إلى زيادة في الوزن.

دخول المرحاض

وذكر موقع “زدوروفيا”، أن حاجة بعض الأشخاص للتبول تزداد ليلاً وقد يكون هذا بسبب كمية الكافيين في الطعام الذي تتناوله، لكن قلة من الناس يعرفون أنه موجود أيضًا في الشاي وفي الحلويات كالشوكولاتة وبعض الأدوية.

زيادة في الوزن

لا يهم ماذا ومتى تأكل، الشيء الرئيسي هو عدد السعرات الحرارية التي استهلكتها خلال اليوم، ففي حال كانت عدد السعرات الحرارية المخزنة في الجسم نتيجة تناول المأكولات أكثر من عدد إحراقها فسيؤدي ذلك بالطبع إلى زيادة في الوزن.

الأرق المستمر

في حال كانت الوجبة دسمة يستمر الهضم أثناء القيلولة والنوم ما يزيد عن نشلط الدماغ أثناء مرحلة الهضم ما يسبب بمشاكل أهمها الأرق المستمر.

كوابيس وأحلام سلبية

كما ذكرنا سابقًا، ينشط الدماغ أثناء مرحلة الهضم الغذائي. إذا تناولت وجبة كبيرة وذهبت إلى الفراش على الفور، خلال هذه المرحلة تزداد حركة العيون ما يؤثر على الجهاز العصبي وبالتالي ستكون الأحلام سلبية وبعضها كوابيس.

الحموضة المعوية

يتم إنتاج الحمض المعوي في المعدة لهضم الطعام، لكن في حال كنت في وضعية الانبطاح، يمكن أن تتسرب أجزاء من الحمض إلى المعدة ما يؤدي إلى الحموضة المعوية.

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