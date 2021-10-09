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اللقاحات المُعطاة ببلدان الخليج تقفز لأكثر من 78 مليون لقاح

اللقاحات المُعطاة ببلدان الخليج تقفز لأكثر من 78 مليون لقاح

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اللقاحات المُعطاة ببلدان الخليج تقفز لأكثر من 78 مليون لقاح

اللقاحات المُعطاة ببلدان الخليج تقفز لأكثر من 78 مليون لقاح
http://almnatiq.net/?p=1043827
محررو المناطق

نشر مركز الإحصاء الخليجي، آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بداية الجائحة وحتى أمس (الجمعة).

 

وأوضح المركز، أن عدد الإصابات المؤكدة بدول الخليج حتى الآن بلغ 2,513,772 إصابة، وحالات التعافي  2,484,566 حالة، وحالات الوفاة 19,401 حالة، واللقاحات المُعطاة  78,520,093 لقاح.

 

واحتلت الإمارات المركز الأول في أعداد الإصابات التي جرى رصدها أمس الجمعة، كما حلت البحرين وقطر في المركزين الثالث والرابع، وجاءت المملكة والكويت وعمان في نهاية القائمة.

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