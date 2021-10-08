“فايزر” تعتزم طرد موظفيها غير الملقحين ضد كورونا

المناطق- وكالات:

تعتزم شركة فايزر الأمريكية، إنهاء عمل من لا يحصل على لقاح فيروس كورونا، من موظفيها، خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن شددت على ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح.

ووفقاً لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر، وحصلت عليها قناة “نيوز شانيل 3” التابعة لشبكة “سي بي إس”، أمرت شركة الأدوية كل موظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطعيم الكامل بحلول 15 نوفمبر.

وبحسب القناة، فإن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية، فيما أكّدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أيّ أعفاء ستجري إقالتهم من العمل.