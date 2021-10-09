سفارة أمريكا بالرياض: استهداف مليشيا الحوثي لجازن دليل على عدم اهتمامهم بالسلام

محررو المناطق

أدانت السفارة الأمريكية في المملكة، محاولة الاستهداف التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية لمطار الملك عبدالله في جازان.

وشددت السفارة على أنه مع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام.

ودعت الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت، والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، فجر اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المطار.

وأكد أن تلك المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيات ُتعد جرائم حرب.