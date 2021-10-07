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خلال يومين.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية

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خلال يومين.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية

خلال يومين.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية
http://almnatiq.net/?p=1043869

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمالها الرقابية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث بلغت الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة 2581 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 132 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، وإغلاق ست منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

 

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