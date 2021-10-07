أمين الشرقية يتفقد المشاريع الخدمية بضاحية الملك فهد بالجبيل

المناطق- الشرقية:

وقف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم السبت، على مخطط ضاحية الملك فهـد بمحافظة بالجبيل، لمتابعة المشاريع التنموية والخدمية، التي تم اعتمادها بالمخطط، الذي تبلغ مساحته 10,000,000م2، ويرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وكان في استقبالهم رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش.

وأكد الجبير، خلال الزيارة على ضرورة مضاعفة الجهود، ومراعاة تطبيق كافة معايير الجودة في تنفيذ المشاريع بالضاحية ومتابعتها، مؤكدا أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على سكان المخطط، مشيرا الى أن هناك العديد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمخطط الضاحية، ضمن خطة الأمانة في تنمية المخططات.

بعدها قام بجولة ميدانية اطلع فيها على المشاريع التي تنفذها البلدية داخل مخطط الضاحية وتجول في الأحياء والمشاريع التي تنفذ حاليا، واستمع الى شرح مفصل من قبل رئيس البلدية عن كافة المشاريع المنجزة وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها، كما وجه الجبير خلال الزيارة على متابعة هذه المشاريع والتنسيق مع كافة الجهات الخدمية لمتابعة المشاريع الخدمية فيها، والمستقبلية، مع التركيز على مشاريع الأنسنة كالحدائق والمماشي والأعمال البلدية الأخرى، بشكل عام.

كما وجه أمين المنطقة الشرقية، الإدارات المعنية بالأمانة على دعم ومتابعة هذه المشاريع بالضاحية وفقا للإمكانيات المتاحة، وكذلك أعمال النظافة لا سيما وأن المباني في المخطط تحت الانشاء وتحتاج الى وضع حاويات لمخلفات المباني، هذا بالإضافة الى ردم الأراضي والتسوية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة فيها.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، إن مخطط ضاحية الجبيل، أنه تم في المخطط تضمين (5611) قطعـة تم توزيعها على المواطنين والسماح لهـم بالبناء واصـدار رخص بناء بعـدد (900) رخصة للمواطنين، وبلـغ عـدد المباني التي تـم انشاؤها من قبـل المواطنيـن (510) مبنى، وكذلك تنفيذ أعمال الطرق وردم وتسوية وسفلتة وإنارة الطرق الرئيسية والفرعية والأراضي، تمهيد الاستكمال الخدمات الأخـرى من ميـاه وكهرباء وصرف صحي وهاتف وغيرها من الخدمات عن طريق الجهات الخدمية ذات الصلة.

هذا ويبلغ عدد مشاريع المخطط (22) مشروعاً، ونفّذت الأمانة في المخطط مشاريع وخدمية عدة، جاء أبرزها مشروع ردم وتسوية الأراضي، مشروع التخلص من النفايات وردم المستنقعات وآليات التخلص من النفايات، مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة، ومشروع ردم وتسوية وسفلتة الضاحية (الجزء الثاني)، مشروع ردم وتسوية وسفلتة الضاحية (الجزء الثالث)، وردم وتسوية الأراضي والمخططات، وحدائق وممرات مشاة وساحات.

أما المشاريع التي تأتي تحت إجراءات الترسية وتوقيع العقد ﻣﺸﺮوع ردم وﺗﺴﻮﯾﺔ وﺳﻔﻠﺘﺔ (اﻟﺠﺰء اﻷول)، وسفلتة مخططات المنح، ردم وتسوية الأراضي المنخفضة.