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الإمارات تدين استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية مطار الملك عبدالله بجازان

الإمارات تدين استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية مطار الملك عبدالله بجازان

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الإمارات تدين استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية مطار الملك عبدالله بجازان

الإمارات تدين استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية مطار الملك عبدالله بجازان
http://almnatiq.net/?p=1043872
محررو المناطق:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان من خلال طائرتين مفخختين مسيرتين، نجم عن إحداهما وقوع إصابات بين المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، فيما تم اعتراض الثانية من قبل قوات التحالف.

و اعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي،  أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الخارجية الإماراتية، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيانها، أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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