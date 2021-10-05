خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة، 16151 مخالفًا منهم 6970 مخالفًا لنظام الإقامة، و7193 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1988 مخالفًا لنظام العمل في كافة مناطق المملكة وذلك خلال أسبوع.

وجاءت إحصائيات من تم ضبطهم خلال الفترة من 23 / 2 / 1443 هـ الموافق 30 / 9 / 2021 م وحتى 29 / 2 / 1443هـ الموافق 6 / 10 / 2021م كالتالي:

ـ بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (221) شخصًا، (44%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (26) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ـ ضبط (13) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

ـ بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (85110) وافدين مخالفين، منهم (76181) رجلاً، و(8929) امرأة.

ـ تم إحالة (69795) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2910) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9281) مخالفًا.