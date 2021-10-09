خلال ساعات.. منع غير المُحصنين بجرعتين من دخول المنشآت الحكومية والخاصة

محررو المناطق

يبدأ من الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الأحد، تنفيذ قرار عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية وركوب الطائرات ووسائل النقل العام وحضور الأنشطة سوى للمحصنين بجرعتين من لقاحات “كورونا”.

وجددت وزارة الداخلية، التأكيد على أن التحصين شرط لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

ونوهت إلى أن القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول أهمية استكمال أخذ جرعات لقاح “كورونا”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد أكد مؤخرًا على قرار الالتزام بالتحصين بجرعتين لدخول المنشآت والذي جاء كالتالي:

أولًا: اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ثانيًا: يستثنى مما ورد أعلاه في البند (أولًا)؛ الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.