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جامعة بيشة تنظم دورات تدريبية ضمن مشروع التحول للفصول الدراسية الثلاثة

جامعة بيشة تنظم دورات تدريبية ضمن مشروع التحول للفصول الدراسية الثلاثة
http://almnatiq.net/?p=1043895

نظمت عمادة التطوير والجودة بجامعة بيشة سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة من 27 صفر-1 ربيع الأول 1443هـ، ضمن مشروع التحول للفصول الدراسية الثلاثة بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د.عبدالله بن محمد الشهراني.

وتناولت الدورات التدريبية التعريف بمشروع التحول للفصول الدراسية الثلاثة ودليل التحول، ومعايير الاعتماد البرامجي (بكالوريوس- دراسات عليا)، وإعداد رسالة وأهداف البرنامج الأكاديمي، والمواءمة مع سوق العمل والفرص الوظيفية، وسمات خريجي ومخرجات تعلم البرنامج الأكاديمي، واستراتيجيات التدريس والتقويم، ودليل نظام إدارة جودة البرنامج الأكاديمي، ومؤشرات قياس أداء البرنامج الأكاديمي (بكالوريوس- دراسات عليا)، وتوصيف البرنامج الأكاديمي وجداول الاتساق، وتوصيف المقرر الدراسي.

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