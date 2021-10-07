“الشؤون الإسلامية” تعلن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي

محررو المناطق:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي، لعدم رصد أي حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.

وأشادت الوزارة، عبر حسابها على موقع تويتر، بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة، التي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد حصدت شهادة التميز في كفاءة الإنفاق لشهر سبتمبر لعام 2021م، المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نظير تميزها وتطبيقها لكافة المعايير الخاصة بالإنفاق الحكومي،وتحقيق جودة المشروعات والأصول والمرافق وتخطيط البنية التحتية للبرامج والمبادرات والعمليات الممولة من الميزانية.