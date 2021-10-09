أمانه الشرقية تستخدم مواد خرسانية مطورة لمعالجة الهبوطات حول غرف الخدمات بالطرق

قامت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام خلطة المنطقة الشرقية المطورة +EPM في طريق الأمير سلطان بمحافظة الخبر، وهي خاصة لمعالجة الهبوطات حول غرف التفتيش لأغطية الخدمات بالطرق، وذلك ضمن جهودها في إيجاد حلول فعالة لمعالجة عيوب شبكة الطرق في الهبوطات حول أغطية مناهل الخدمات، وكذلك لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز مبدأ كفاءة الإنفاق.

وتتميز هذه الخلطة بسهولة الخلط اليدوي أو الميكانيكي بالموقع ولا يتطلب إعادة طبقات الطريق لأكثر من مرحلة، حيث يتم استخدام خليط واحد متجانس لتفادي المشاكل الناتجة عن انخفاض درجات حرارة الأسفلت عند التنفيذ وصعوبة التنفيذ حول غرف التفتيش للخدمات، وهذه التقنية توفر الجهد والوقت لسرعه الإنجاز.

وأضافت الأمانة بأنه تم البدء باستبدال أغطية غرف التفتيش ومصائد الأمطار والمصنوعة من حديد الزهر، وذلك لوجود تأثير سلبي خصوصا في النقل والتركيب والتي تستلزم عدد من العمالة ومعدات خاصه، إضافة الى تآكلها للعوامل الكيميائية أو فقدانها بصور مختلفة، الأمر الذي يستدعي الى صيانتها أو تغييرها باستمرار، وأدى الى التوجه لإيجاد أغطية تصنع من مواد تحقق نفس متطلبات التصنيع للأغطية المعدنية وتتجنب العيوب السابقة، وهي الأغطية المصنوعة من الفايبرجلاس، لقدرتها على تحمل نفس الوزن للأغطية المعدنية وسهولة النقل والتركيب لخفة الوزن، بالإضافة إلى طول العمر الافتراضي لها لمقاومتها للمواد الكيميائية والصدأ والتآكل، وانخفاض تكلفتها مقارنة بالأغطية المعدنية.