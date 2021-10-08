رئيس اتحاد الغرف يوضح فائدة تعديل آلية الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

محررو المناطق

أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية يأتي في اطار التعاون والتنسيق الدائم بين القطاعين الحكومي والخاص ومعالجة التحديات.

ونوه العجلان إلى أن القرار جاء ليعزز من ملاءة القطاع الخاص المالية، ودوره في الاقتصاد الوطني.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أوضحت أنه سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية، ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة عها ضمن تلك الخانة.

ولفتت إلى أنه لا يتم الإقرار عن تلك التوريدات ضمن الخانة الأساسية وقد يتسبب غدم الإقرار بشكل صحيح في فرض غرامات عدم امتثال وفقاً لأحكام النظام واللائحة.