انفصال كامل لشبكة الكهرباء بلبنان ودخول البلاد في العتمة

محررو المناطق:

دخل لبنان في عتمة، اليوم السبت، بعد انفصال شبكة ​الكهرباء​ بشكل كامل، عقب توقف معملي ​الزهراني​ و​دير عمار​ نتيجة نفاد ​المازوت​، وتدني إنتاج الطاقة الى ما دون الـ 200 ميغاواط”، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، إن مؤسسة كهرباء لبنان تحاول اجراء المناورات لإعادة بناء الشبكة العامة يدويا في ظل غياب مركز التحكم الوطني الذي تضرر كلياً بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لبنانية، إن هناك استحالة للعودة إلى التغذية في الوقت القريب وضخ التيار على الشبكات، إذاً لا ساعات تغذية بعد اليوم من كهرباء لبنان وأصحاب المولّدات يعمدون الى الإستفادة من هذا الواقع كونهم الوحيدين على ساحة الإنتاج.

وأكدت مصادر مطلعة أنّهم يسعون الى التّسعير بالدولار الشهر المُقبل كونهم يشترون المازوت بالدولار من الشركات والزيوت أيضاً والفلاتر، بالإضافة الى الصيانة.

كما كشفت المصادر أنّ وضع الكهرباء في لبنان في الاسابيع المقبلة سيكون عصيباً على المواطن اللبناني، وذلك مع إنعدام التغذية من كهرباء لبنان وسيطرة أصحاب المولدات على سوق التسعير، حيث أن الفواتير ستكون غالية جداً ومن دون رقابة وشفقة.