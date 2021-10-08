طرح 8 كتب نادرة بمعرض الرياض الدولي للكتاب بسعر 2.3 مليون ريال

محررو المناطق

تعرض دار “كريستيز” العالمية للمقتنيات النادرة، كتب نادرة تعود للقرون الماضية بـ 2.3 مليون ريال بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وتتضمن معروضات الدار، أول خريطة جيولوجية للمملكة من القرن العشرين بسعر يبلغ نحو 60 ألف دولار، بالإضافة إلى 22 خريطة تفصيلية نادرة للجزيرة العربية بقيمة 100 ألف دولار.

وتطرح الدار سلسلة مكونة من ستة كتب تتضمن رسومات للطيور وشرحًا عنها بيد العالم الفرنسي فرانسوا ليفونت تعود إلى القرن التاسع عشر بسعر 140 ألف دولار، و8 كتب علمية وهي سلسلة فرنسية علمية عن الورود والزهور كتبها بمبلغ يقدر بنحو 625 ألف دولار.

كما يعرض الدار مخطوطة نادرة مكتوبة بخط اليد باللغة اللاتينية مصدرها من إيطاليا تعود للقرن الخامس عشر بقيمة تبلغ نحو 120 ألف دولار.