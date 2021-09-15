استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب (فيديو)

محررو المناطق:

كشف استشاري الطب النفسي، مهدي العنزي، إن 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15%بالاكتئاب، موضحا أن بعض حالات الاكتئاب تعالج بالكهرباء.

وقال العنزي، إن الاكتئاب كنسبة عالمية 15% في كل المجتمعات، وهناك 400 مليون مريض بالاكتئاب، وغير صحيح أن 50% من المجتمعات مصابة بالاكتئاب.

وأضاف: “أغلب الأمراض لها عامل وراثي، ولكن ليست بالنسبة العالية، ولو كان الأب عنده فصال ذهان على سبيل المثال، فالابن ستكون نسبة إصابته به 8 أضعاف العامة”.