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استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب (فيديو)

استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب (فيديو)

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استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب (فيديو)

استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1043917
محررو المناطق:

كشف استشاري الطب النفسي، مهدي العنزي، إن 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15%بالاكتئاب، موضحا أن بعض حالات الاكتئاب تعالج بالكهرباء.

وقال العنزي، إن الاكتئاب كنسبة عالمية 15% في كل المجتمعات، وهناك 400 مليون مريض بالاكتئاب، وغير صحيح أن 50% من المجتمعات مصابة بالاكتئاب.

وأضاف: “أغلب الأمراض لها عامل وراثي، ولكن ليست بالنسبة العالية، ولو كان الأب عنده فصال ذهان على سبيل المثال، فالابن ستكون نسبة إصابته به 8 أضعاف العامة”.

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