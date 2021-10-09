آلاف العمال بغزة يتقدمون بطلبات للحصول على إذن عمل في إسرائيل

المناطق- وكالات:

للمرة الأولى منذ حرب مايو الأخيرة، تقدم آلاف العمال الفلسطينيين إلى الغرف التجارية في قطاع غزة بطلبات للحصول على إذن عمل في المناطق الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس السبت.

وأظهرت صور التقطت من أمام الغرفة التجارية في جباليا، اصطفاف مئات العمال العاطلين عن العمل حاملين أوراقهم الثبوتية، لتسجيل أسمائهم للحصول على إذن العمل.

وتوصلت إسرائيل وحماس في 20 مايو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مواجهة عسكرية عنيفة خلفت 254 قتيلا فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، و12 قتيلا إسرائيليا، بحسب مصادر طبية من الجانبين.

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن مسؤول في الغرفة التجارية في غزة- لم تسمه، إن “هناك إقبالا كبيرا للحصول على تصاريح (أذونات) للعمل في إسرائيل”، مشيرا الى أن إسرائيل ستزيد تصريحات العمل من قطاع غزة الى سبعة آلاف”.

من ناحية أخرى، كشف مسؤول إسرائيلي، أن مجموع التصاريح التي منحتها “إسرائيل للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل المناطق الإسرائيلية بلغ 7000 تصريح”، بعدما كان عددهم نحو 5000 عامل وتاجر في أغسطس الماضي، بحسب فرانس برس.

وقال فتحي أبو نور (40 عاما) العاطل عن العمل وهو واقف في الطابور للوكالة الفرنسية: “لا عمل في غزة، بالأمس علمت عن تسجيل العمال من خلال الإنترنت، وآمل بالحصول على تصريح للعمل في إسرائيل”. وأضاف الرجل وهو أب لخمسة أطفال “نأمل فك الحصار عن القطاع”.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا منذ نحو 15 عاما على القطاع الذي يقيم فيه أكثر من مليوني شخص. وسمحت إسرائيل في 2019 للمرة الأولى، لسكان قطاع غزة بتقديم طلبات عمل فيها، بعدما كان عدد العاملين في إسرائيل من غزة نحو 120 ألفا قبل سيطرة حماس على القطاع في 2007.