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تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يتهم تركيا بالتجسس على البلاد

تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يتهم تركيا بالتجسس على البلاد
http://almnatiq.net/?p=1043934
المناطق- وكالات:

تواجه تركيا اتهامات “خطيرة” بالتجسس على فرنسا وسعيها لنشر الفكر العثماني من خلال مؤسسة معارف ومعاهد “يونس إمرة”، بحسب ما ذكره مجلس الشيوخ الفرنسي.

والسبت، قال الشيوخ الفرنسي، إن تركيا تحاول نشر أفكارها من خلال التأثير على العالم الأكاديمي داخل حدودها، من خلال إنشاء وتمويل مراكز الفكر التي تستهدف الباحثين الفرنسيين من أجل التجسس على أحوال البلاد.

وجاءت الاتهامات في تقرير مفصل لمجلس الشيوخ الفرنسي، عن أنشطة جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك داخل فرنسا. وذكر التقرير أن هناك محاولات تركية عديدة بغرض التأثير على الجامعات والأوساط الأكاديمية.

وبحسب التقرير، فإن “المعاهد التي تمولها جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، تُدافع عن الأفكار أحادية الجانب وتعمل على الترويج للعنصرية والعرقية”. وذكر التقرير أن “تركيا تحاول التأثير ليس فقط في فرنسا، ولكن أيضًا على الساحة العالمية من خلال مؤسسة معارف ومعاهد يونس إمرة”.

وأشار تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن “تركيا تسعى إلى نشر الفكر العثماني على مستوى عالمي”.

وفي وقت سابق، اندلعت أزمة بين باريس وأنقرة على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي التي انتقد فيها حكومة الجزائر والنفوذ التركي فيها، معبرا عن اندهاشه من ترويج تركيا لفكرة أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون.

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