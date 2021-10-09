“الموارد البشرية”: هذه التخصصات غير مطلوبة حاليا في سوق العمل (فيديو)

المناطق- وكالات:

كشف نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالرياض، الدكتور عبد العزيز العواد، إن 94% من العاطلين بالمملكة يقبلون العمل في القطاع الخاص، لافتا إلى أن تخصص التاريخ والجغرافيا ليسا مطلوبان في سوق العمل.

وقال العواد، في تصريحات متلفزة: ” إن تخصصات التاريخ والجغرافيا من ضمن التخصصات الغير مطلوبة في قطاع سوق العمل.

وأكد على أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون له مردود إيجابي في تحسين المؤشرات على المدى القصير لأنه سيحسن من تطوير مهارات الثروة البشرية بالمملكة.