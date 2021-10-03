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بداية من الغد.. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا

بداية من الغد.. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1043941

تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف،.ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

فقد تقرر بدءًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 10 أكتوبر 2021 ميلادية؛ ما يلي:
أولًا: اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق “توكلنا”.

ثانيًا: ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه.

علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.
وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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