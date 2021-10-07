الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)

استعرض الأمن العام اليوم (السبت)، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الأخيرة في عدد من مناطق المملكة.
وتضمنت الجرائم التي ضبطها الأمن العام:
ـ القبض على مقيمين تورطا بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة المكرمة.
ـ ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر في أبوعريش.
ـ الإطاحة بشخصين قاما بجرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية واستغلالهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بالرياض.
. القبض على شخصين ارتكبا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة حيث ضبط بحوزتهما 918.141 ريالا بالرياض.
ـ ضبط مواطنين تورطا بالاعتداء على عامل في محل تجاري بسكاكا.
ـ القبض على مواطن اعتدى على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب والأخلاق الإسلامية بالدمام.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/rgLZsVSYzW
— الأمن العام (@security_gov) October 9, 2021
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