احدث الأخبار

3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات
منوعات
 “الموارد البشرية”: هذه التخصصات غير مطلوبة حاليا في سوق العمل (فيديو)
أبرز المواد
 35 إصابة جديدة و4 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أهم الاخبار
 الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)
أهم الاخبار
 بداية من الغد.. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا
أهم الاخبار
 تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يتهم تركيا بالتجسس على البلاد
أبرز المواد
 وزير الثقافة يعفي دور النشر في معرض الرياض الدولي للكتاب من قيمة إيجار الأجنحة
أبرز المواد
 تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة عسير
منطقة عسير
 آلاف العمال بغزة يتقدمون بطلبات للحصول على إذن عمل في إسرائيل
أبرز المواد
 استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب (فيديو)
أبرز المواد
 طرح 8 كتب نادرة بمعرض الرياض الدولي للكتاب بسعر 2.3 مليون ريال
منوعات
 رئيس اتحاد الغرف يوضح فائدة تعديل آلية الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
محليات
3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات

3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات

منوعات
“الموارد البشرية”: هذه التخصصات غير مطلوبة حاليا في سوق العمل (فيديو)

“الموارد البشرية”: هذه التخصصات غير مطلوبة حاليا في سوق العمل (فيديو)

أبرز المواد
35 إصابة جديدة و4 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

35 إصابة جديدة و4 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

أهم الاخبار
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)

أهم الاخبار

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)
الأمن العام
http://almnatiq.net/?p=1043944
محررو المناطق

استعرض الأمن العام اليوم (السبت)، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الأخيرة في عدد من مناطق المملكة.

 

وتضمنت الجرائم التي ضبطها الأمن العام:

 

ـ القبض على مقيمين تورطا بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة المكرمة.

ـ ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر في أبوعريش.

ـ الإطاحة بشخصين قاما بجرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية واستغلالهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بالرياض.

. القبض على شخصين ارتكبا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة حيث ضبط بحوزتهما 918.141 ريالا بالرياض.

ـ ضبط مواطنين تورطا بالاعتداء على عامل في محل تجاري بسكاكا.

ـ القبض على مواطن اعتدى على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب والأخلاق الإسلامية بالدمام.

 

روابط ذات صلة

صحة الجوف: نجاح 25 حالة تركيب واستبدال مفاصل صناعية في مستشفى بـ”سكاكا”

صحة الجوف: نجاح 25 حالة تركيب واستبدال مفاصل صناعية في مستشفى بـ”سكاكا”
شرطة الرياض: القبض على مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال

شرطة الرياض: القبض على مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال
يُنافس “كلوب هاوس”.. إطلاق تطبيق جديد باسم “كلوب فويس” بالمملكة

يُنافس “كلوب هاوس”.. إطلاق تطبيق جديد باسم “كلوب فويس” بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*