3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات

محررو المناطق

نصحت دراسة حديثة، بإمكانية الاستغاء عن المكملات الغذائية في تقوية المناعة من خلال الاهتمام بالجهاز المناعي الذي يكفل الحماية للأجسام في معظم الأوقات.

ونوه إلى أنه يوجد عدد كبير من المكملات الغذائية التي تدعم المناعة الطبيعية للجسم، لكن يمكن أيضًا تعزيز وتحسين المناعة بطرق طبيعية لتصبح في أفضل وضع ممكن لمحاربة الأمراض أو العدوى.

وتتضمن الطرق التي يمكن إتباعها لتقوية المناعة بشكل طبيعي:

جودة النوم

تؤثر جودة النوم على أداء جهاز المناعة، حيث اكتشفت أن لذين ينامون عادة أقل من ست ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد.

التخلص من التوتر

القليل من التوتر ليس بالضرورة أمرًا سيئًا حيث أنه يمكن التحكم فيه، ويمكن أن يؤدي التوتر على المدى القصير إلى التحفيز، لكن يمكن أن يؤدي التوتر لفترات طويلة أو بشكل مزمن إلى تأثير سلبي على جهاز المناعة الطبيعية.

ممارسة الرياضة بانتظام

تحافظ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على قوة العضلات والمفاصل والعظام، لكن تعد المواظبة على ممارستها بانتظام طريقة رائعة لتعزيز نظام المناعة.