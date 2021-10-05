احدث الأخبار

3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات
منوعات
 “الموارد البشرية”: هذه التخصصات غير مطلوبة حاليا في سوق العمل (فيديو)
أبرز المواد
 35 إصابة جديدة و4 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أهم الاخبار
 الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)
أهم الاخبار
 بداية من الغد.. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا
أهم الاخبار
 تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يتهم تركيا بالتجسس على البلاد
أبرز المواد
 وزير الثقافة يعفي دور النشر في معرض الرياض الدولي للكتاب من قيمة إيجار الأجنحة
أبرز المواد
 تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة عسير
منطقة عسير
 آلاف العمال بغزة يتقدمون بطلبات للحصول على إذن عمل في إسرائيل
أبرز المواد
 استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب (فيديو)
أبرز المواد
 طرح 8 كتب نادرة بمعرض الرياض الدولي للكتاب بسعر 2.3 مليون ريال
منوعات
 رئيس اتحاد الغرف يوضح فائدة تعديل آلية الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
محليات
3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات

3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات

منوعات
“الموارد البشرية”: هذه التخصصات غير مطلوبة حاليا في سوق العمل (فيديو)

“الموارد البشرية”: هذه التخصصات غير مطلوبة حاليا في سوق العمل (فيديو)

أبرز المواد
35 إصابة جديدة و4 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

35 إصابة جديدة و4 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

أهم الاخبار
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)

أهم الاخبار

3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات

3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات
http://almnatiq.net/?p=1043951
محررو المناطق

نصحت دراسة حديثة، بإمكانية الاستغاء عن المكملات الغذائية في تقوية المناعة من خلال الاهتمام بالجهاز المناعي الذي يكفل الحماية للأجسام في معظم الأوقات.

 

ونوه إلى أنه يوجد عدد كبير من المكملات الغذائية التي تدعم المناعة الطبيعية للجسم، لكن يمكن أيضًا تعزيز وتحسين المناعة بطرق طبيعية لتصبح في أفضل وضع ممكن لمحاربة الأمراض أو العدوى.

 

وتتضمن الطرق التي يمكن إتباعها لتقوية المناعة بشكل طبيعي:

 

  1. جودة النوم

تؤثر جودة النوم على أداء جهاز المناعة، حيث اكتشفت أن لذين ينامون عادة أقل من ست ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد.

 

  1. التخلص من التوتر

القليل من التوتر ليس بالضرورة أمرًا سيئًا حيث أنه يمكن التحكم فيه، ويمكن أن يؤدي التوتر على المدى القصير إلى التحفيز، لكن يمكن أن يؤدي التوتر لفترات طويلة أو بشكل مزمن إلى تأثير سلبي على جهاز المناعة الطبيعية.

 

  1. ممارسة الرياضة بانتظام

تحافظ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على قوة العضلات والمفاصل والعظام، لكن تعد المواظبة على ممارستها بانتظام طريقة رائعة لتعزيز نظام المناعة.

روابط ذات صلة

“انفجار في الشعيرات الدموية”.. استشاري يحدد 9 أسباب لظهور العلامات الزرقاء على الجسم

“انفجار في الشعيرات الدموية”.. استشاري يحدد 9 أسباب لظهور العلامات الزرقاء على الجسم
مشروب سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة

مشروب سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة
صيدلي يكشف السر وراء طلب المكملات الغذائية عبر المواقع الأجنبية

صيدلي يكشف السر وراء طلب المكملات الغذائية عبر المواقع الأجنبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*