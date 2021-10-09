التطبيق يبدأ غدًا.. 8 فئات يشملها تحديث الحالات الصحية لتطبيق توكلنا

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن تحديث الحالات الصحية في تطبيق “توكلنا” يبدأ غدًا الأحد.
ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك يحدد هذه الحالات، وتتمثّل في:
– محصن (أكمل جرعات اللقاح المطلوبة)
– تلقى جرعة أولى (حصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة)
– لم تثبت إصابته (الحالة الصحية للفئة العمرية الغير مستهدفة لأخذ اللقاح)
– غير مُحصّن (لم يحصل على اللقاح ممن هم من الفئة العمرية المستهدفة)
– مصاب (توجد له عينة إيجابية في العشرة أيام السابقة)
– مخالط (مخالط لحالة إصابة مؤكدة مخبريًا بغض النظر عن وجود الأعراض من عدمها)
– حجر منزلي
– حجر مؤسسي
تحديث الحالات الصحية في تطبيق توكلنا سيبدأ بعد تاريخ 10 أكتوبر 2021م pic.twitter.com/rP4ww3gBGX
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 9, 2021
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