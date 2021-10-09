التطبيق يبدأ غدًا.. 8 فئات يشملها تحديث الحالات الصحية لتطبيق توكلنا

المناطق - الرياض:

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن تحديث الحالات الصحية في تطبيق “توكلنا” يبدأ غدًا الأحد.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك يحدد هذه الحالات، وتتمثّل في:

– محصن (أكمل جرعات اللقاح المطلوبة)

– تلقى جرعة أولى (حصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة)

– لم تثبت إصابته (الحالة الصحية للفئة العمرية الغير مستهدفة لأخذ اللقاح)

– غير مُحصّن (لم يحصل على اللقاح ممن هم من الفئة العمرية المستهدفة)

– مصاب (توجد له عينة إيجابية في العشرة أيام السابقة)

– مخالط (مخالط لحالة إصابة مؤكدة مخبريًا بغض النظر عن وجود الأعراض من عدمها)

– حجر منزلي

– حجر مؤسسي