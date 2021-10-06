ضبط أجهزة مخالفة لنظام الاتصالات في جدة.. والغرامة قد تبلغ 25 مليون ريال

المناطق - مكة المكرمة:

نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة جدة، جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات؛ لرصد وضبط المخالفات والتحقق من التزامها بنظام الاتصالات.

وخلال هذه الجولات، ضبطت الهيئة مجموعة من أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية لدى بعض الباعة والتي من شأنها التأثير سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.

وعملت الهيئة على تحرير محاضر الضبط؛ تمهيدًا لرفع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق النظام.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.

تأتي هذه الجولات في إطار الجهود المبذولة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية المستخدمين من الممارسات المخالفة، والعمل على توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية.