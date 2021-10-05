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الأحوال المدنية: إتاحة تعديل الاسم باللغة الانجليزية عبر منصة “أبشر أفراد”

الأحوال المدنية: إتاحة تعديل الاسم باللغة الانجليزية عبر منصة “أبشر أفراد”

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الأحوال المدنية: إتاحة تعديل الاسم باللغة الانجليزية عبر منصة “أبشر أفراد”

الأحوال المدنية: إتاحة تعديل الاسم باللغة الانجليزية عبر منصة “أبشر أفراد”
http://almnatiq.net/?p=1043962
محررو المناطق:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إتاحة خدمة تعديل الاسم باللغة الانجليزية إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أفراد”.

وتعتبر خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية خدمة إلكترونية، تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

وتتمثل طريقة الاستفادة من الخدمة، بتسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد” ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

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