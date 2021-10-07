أمير القصيم يتوج الفائزين في جائزة التميز والإبداع.. الأربعاء

المناطق ـ القصيم:

يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، الأربعاء المقبل بإمارة المنطقة، حفل تكريم المُبدعين الفائزين في الجائزة بدورتها الأولى والثانية، وسط مشاركة وحضور عدد من أصحاب الأمراء والمعالي.

وعبر الأمين العام للجائزة، الدكتور تركي بن منور المخلفي، عن خالص شكره لأمير منطقة القصيم على اهتمامه البالغ بالجائزة، وحرصه على تطويرها في جميع المراحل التي مرت بها.

وشدد المخلفي على أن الجائزة تُعد حاضنة ومحفزة للمتميزين وهي تُعنى بتشجيع الإبداع العلمي، والأدبي، والفني، والرياضي، والإنتاج المعرفي والجهد البحثي، وتقدير المبدعين، والريادة في إثراء الحركة التنموية الشاملة، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية.

ولفت إلى أن الجائزة تتضمن 9 فروع رئيسة تتمثل في الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، والخدمة، والأمن السيبراني، والثقافة، والريادة الرقمية، والمحافظة على البيئة وإنمائها، والتوطين، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية، والريادة الرياضية.