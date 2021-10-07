احدث الأخبار

شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا احتيال.. استولى على 35 ألف ريال
أبرز المواد
 الأحوال المدنية: إتاحة تعديل الاسم باللغة الانجليزية عبر منصة “أبشر أفراد”
محليات
 “جريمة حرب”.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار الملك عبدالله
أبرز المواد
 قطر تدين الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله.. وتعتبره عملًا تخريبيًّا
أبرز المواد
 التجارة: التحصين بجرعتين شرط دخول المولات والمراكز التجارية بداية من غد الأحد
أبرز المواد
 ضبط أجهزة مخالفة لنظام الاتصالات في جدة.. والغرامة قد تبلغ 25 مليون ريال
أبرز المواد
 التطبيق يبدأ غدًا.. 8 فئات يشملها تحديث الحالات الصحية لتطبيق توكلنا
أبرز المواد
 أمير القصيم يتوج الفائزين في جائزة التميز والإبداع.. الأربعاء
أبرز المواد
 3 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي دون استخدام المكملات
منوعات
 “الموارد البشرية”: هذه التخصصات غير مطلوبة حاليا في سوق العمل (فيديو)
أبرز المواد
 35 إصابة جديدة و4 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أهم الاخبار
 الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)
أهم الاخبار
شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا احتيال.. استولى على 35 ألف ريال

شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا احتيال.. استولى على 35 ألف ريال

أبرز المواد
الأحوال المدنية: إتاحة تعديل الاسم باللغة الانجليزية عبر منصة “أبشر أفراد”

الأحوال المدنية: إتاحة تعديل الاسم باللغة الانجليزية عبر منصة “أبشر أفراد”

محليات
“جريمة حرب”.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار الملك عبدالله

“جريمة حرب”.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار الملك عبدالله

أبرز المواد
قطر تدين الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله.. وتعتبره عملًا تخريبيًّا

قطر تدين الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله.. وتعتبره عملًا تخريبيًّا

أبرز المواد

أمير القصيم يتوج الفائزين في جائزة التميز والإبداع.. الأربعاء

أمير القصيم يتوج الفائزين في جائزة التميز والإبداع.. الأربعاء
أمير القصيم
http://almnatiq.net/?p=1043964
المناطق ـ القصيم:

يرعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، الأربعاء المقبل بإمارة المنطقة، حفل تكريم المُبدعين الفائزين في الجائزة بدورتها الأولى والثانية، وسط مشاركة وحضور عدد من أصحاب الأمراء والمعالي.

 

وعبر الأمين العام للجائزة، الدكتور تركي بن منور المخلفي، عن خالص شكره لأمير منطقة القصيم على اهتمامه البالغ بالجائزة، وحرصه على تطويرها في جميع المراحل التي مرت بها.

وشدد المخلفي على أن الجائزة تُعد حاضنة ومحفزة للمتميزين وهي تُعنى بتشجيع الإبداع العلمي، والأدبي، والفني، والرياضي، والإنتاج المعرفي والجهد البحثي، وتقدير المبدعين، والريادة في إثراء الحركة التنموية الشاملة، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية.

 

ولفت إلى أن الجائزة تتضمن 9 فروع رئيسة تتمثل في الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، والخدمة، والأمن السيبراني، والثقافة، والريادة الرقمية، والمحافظة على البيئة وإنمائها، والتوطين، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية، والريادة الرياضية.

روابط ذات صلة

وحدة ‫حقوق الإنسان في إمارة القصيم تشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بتنفيذ مبادرة (فرصة تطوعية)

وحدة ‫حقوق الإنسان في إمارة القصيم تشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بتنفيذ مبادرة (فرصة تطوعية)
مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمنظمة الدولية للإبل لتطوير المزادات وتنمية الفكر الثقافي

مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمنظمة الدولية للإبل لتطوير المزادات وتنمية الفكر الثقافي
شرطة القصيم تتمكن من تحديد هوية شخص ارتكب عدة مخالفات مرورية

شرطة القصيم تتمكن من تحديد هوية شخص ارتكب عدة مخالفات مرورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*