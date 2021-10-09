قطر تدين الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله.. وتعتبره عملًا تخريبيًّا

المناطق - الرياض:

أعربت دولة قطر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار الملك عبدالله في منطقة جازان.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم السبت، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملًا تخريبيًّا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، كما عبّرت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، قد أكّد أن محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة.

ونتج عن الهجوم، وقوع عشر إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وهي ست حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية، وثلاث حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية، وحالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية.

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.