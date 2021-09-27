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وضعت 4 شروط.. الإمارات تتيح إمكانية الحصول على تأشيرة سياحية لـ5 سنوات

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وضعت 4 شروط.. الإمارات تتيح إمكانية الحصول على تأشيرة سياحية لـ5 سنوات

وضعت 4 شروط.. الإمارات تتيح إمكانية الحصول على تأشيرة سياحية لـ5 سنوات
الإمارات العربية
http://almnatiq.net/?p=1043982
المناطق - وكالات:

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، للأجانب التقدُّم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية لمدة خمس سنوات.

وحدّدت الهيئة، أربعة متطلبات، تتمثّل في كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر برصيد (4000) دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في الأشهر الستة الماضية، والتأمين الصحي، وصورة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة.

هذه التأشيرة السياحية متاحة للأفراد من جميع الجنسيات بحيث يحصل الفرد بموجبها على إذن دخول لسفرات عدة لمدة خمس سنوات، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يومًا في السنة الواحدة، ويبدأ حساب السنة (الأولى، الثانية حتى الخامسة) من تاريخ أول دخول إلى الدولة باستخدام هذه التأشيرة، وفي حال رغب الشخص في تمديد فترة البقاء السنوية في الدولة لأكثر من 90 يوماً ولفترة لا تتجاوز 180 يوماً بإمكانه تقديم طلب تمديد فترة الإقامة داخل الإمارات.

في السياق، دعت الهيئة المتقدمين لهذه التأشيرة على موقعها الإلكتروني إلى التأكد من صحة البيانات أثناء تعبئة جميع الخانات خصوصاً المهنة، اسم الأم، الهواتف المستخدمة، البريد الإلكتروني إن وجد، والعنوان، مع العلم بأنه سيتم رفض المعاملة في حالة اكتشاف وجود خطأ في تلك الخانات.

واستحدثت حكومة دولة الإمارات، نظام تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكل الجنسيات، وتوفير التسهيلات اللازمة كافة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة بما يعزز من مكانتها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات من دون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

وتصدر دولة الإمارات تأشيرات سياحة مفردة أو متعددة الدخول، حيث تتيح التأشيرة السياحية قصيرة الأمد البقاء في الدولة 30 يوماً، بينما تتيح التأشيرة السياحية طويلة الأمد البقاء 90 يوماً، ويمكن تمديد تأشيرة السياحة المفردة مرتين دون الحاجة لمغادرة الدولة.

 

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