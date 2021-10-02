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“جريمة حرب”.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار الملك عبدالله

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“جريمة حرب”.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار الملك عبدالله

“جريمة حرب”.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار الملك عبدالله
محمد بن عبدالكريم العيسى
http://almnatiq.net/?p=1043984
المناطق - واس:

أدان معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين في المطار.

وقال الأمين العام في بيانٍ – صادر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة – إن استمرار تهديد سلامة المدنيين والمسافرين والمرافق المدنية تصعيداً خطيراً يرقى إلى جريمة حرب”.

وجدد باسم مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها، من أعضاء مجامع الرابطة ومجالسها وهيئاتها العالمية التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه هذه الهجمات الإرهابية، ودعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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