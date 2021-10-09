حرمان من التعليم وانتهاكات جسيمة.. جرائم الحوثيين ضد الأطفال تتجاوز الـ 25 ألف خلال عام

محررو المناطق:

ارتكبت ميليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 25 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال في اليمن، خلال عام 2019، بمعدل 70 انتهاك في اليوم الواحد.

وأكدت الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قتلت وشوهت 250 طفلًا يمنيًا .

ورصد مقطع فيديو لقناة “العربية” انتهاكات ميليشات الحوثية الإرهابية في اليمن، مؤكدًة أن الميليشيات ارتكبت نحو 66 ألف انتهاك ضد الأطفال خلال 4 سنوات مضت، بحسب إحصائيات الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.

وأضاف تقرير “العربية ” أن الميليشات الحوثية حرمت 4 ملايين و500 ألف طفل من التعليم، نتيجة تحويل المنشأت التعليمية إلى معسكرات لتدريب المجندين.