استولى على 35 ألف ريال.. شرطة مكة تلقي القبض على مواطن ارتكب قضايا احتيال

المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية.

وقال بيان صادر عن شرطة مكة، اليوم السبت، إنّ الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية تمثّلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ 35 ألف ريال من ضحاياه.

وأضاف البيان أنّه جرى إيقافه، واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.