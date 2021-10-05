فرع وزارة الموارد البشرية بحائل يحصد المركز الأول في متابعة وضبط السوق لشهر سبتمبر 

حقق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل المركز الاول على مستوى المملكة لشهر سبتمبر 2021م في متابعة وضبط سوق العمل وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بانشطة التوطين .
كما حصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، على المركز الأول للربع الثالث لنفس العام، وفق تقييم الأداء الخاص بادارات الرقابة.
فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة #حائل يحصل على المركز الاول على مستوى المملكة لشهر سبتمبر 2021م في متابعة وضبط سوق العمل وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بانشطة التوطين وكذلك المركز الاول للربع الثالث لنفس العام ، وفق تقييم الاداء الخاص بادارات الرقابة. pic.twitter.com/GRjQJCiR0i
— إمارة منطقة حائل (@emara_hail) October 9, 2021
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