فرع وزارة الموارد البشرية بحائل يحصد المركز الأول في متابعة وضبط السوق لشهر سبتمبر

المناطق- حائل:

حقق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل المركز الاول على مستوى المملكة لشهر سبتمبر 2021م في متابعة وضبط سوق العمل وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بانشطة التوطين .

كما حصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، على المركز الأول للربع الثالث لنفس العام، وفق تقييم الأداء الخاص بادارات الرقابة.