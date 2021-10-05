احدث الأخبار

فرع وزارة الموارد البشرية بحائل يحصد المركز الأول في متابعة وضبط السوق لشهر سبتمبر 
أبرز المواد
 حرمان من التعليم وانتهاكات جسيمة.. جرائم الحوثيين ضد الأطفال تتجاوز الـ 25 ألف خلال عام
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: هجمات ميليشيات الحوثي على المملكة تتطلب موقفًا رادعاً من المجتمع الدولي
أبرز المواد
 وضعت 4 شروط.. الإمارات تتيح إمكانية الحصول على تأشيرة سياحية لـ5 سنوات
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا احتيال.. استولى على 35 ألف ريال
أبرز المواد
 الأحوال المدنية: إتاحة تعديل الاسم باللغة الانجليزية عبر منصة “أبشر أفراد”
محليات
 “جريمة حرب”.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار الملك عبدالله
أبرز المواد
 قطر تدين الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله.. وتعتبره عملًا تخريبيًّا
أبرز المواد
 التجارة: التحصين بجرعتين شرط دخول المولات والمراكز التجارية بداية من غد الأحد
أبرز المواد
 ضبط أجهزة مخالفة لنظام الاتصالات في جدة.. والغرامة قد تبلغ 25 مليون ريال
أبرز المواد
 التطبيق يبدأ غدًا.. 8 فئات يشملها تحديث الحالات الصحية لتطبيق توكلنا
أبرز المواد
 أمير القصيم يتوج الفائزين في جائزة التميز والإبداع.. الأربعاء
أبرز المواد
فرع وزارة الموارد البشرية بحائل يحصد المركز الأول في متابعة وضبط السوق لشهر سبتمبر 

فرع وزارة الموارد البشرية بحائل يحصد المركز الأول في متابعة وضبط السوق لشهر سبتمبر 

أبرز المواد
حرمان من التعليم وانتهاكات جسيمة.. جرائم الحوثيين ضد الأطفال تتجاوز الـ 25 ألف خلال عام

حرمان من التعليم وانتهاكات جسيمة.. جرائم الحوثيين ضد الأطفال تتجاوز الـ 25 ألف خلال عام

أبرز المواد
الحكومة اليمنية: هجمات ميليشيات الحوثي على المملكة تتطلب موقفًا رادعاً من المجتمع الدولي

الحكومة اليمنية: هجمات ميليشيات الحوثي على المملكة تتطلب موقفًا رادعاً من المجتمع الدولي

أبرز المواد
وضعت 4 شروط.. الإمارات تتيح إمكانية الحصول على تأشيرة سياحية لـ5 سنوات

وضعت 4 شروط.. الإمارات تتيح إمكانية الحصول على تأشيرة سياحية لـ5 سنوات

أبرز المواد

فرع وزارة الموارد البشرية بحائل يحصد المركز الأول في متابعة وضبط السوق لشهر سبتمبر 

فرع وزارة الموارد البشرية بحائل يحصد المركز الأول في متابعة وضبط السوق لشهر سبتمبر 
فرع وزارة الموارد البشرية بحائل
http://almnatiq.net/?p=1044016
المناطق- حائل:

حقق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة  حائل  المركز الاول على مستوى المملكة لشهر سبتمبر 2021م في متابعة وضبط سوق العمل وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بانشطة التوطين .

كما حصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، على المركز الأول للربع الثالث لنفس العام، وفق تقييم الأداء الخاص بادارات الرقابة.

روابط ذات صلة

الموارد البشرية: دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان.. و”هكذا” يتم صرفه

الموارد البشرية: دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان.. و”هكذا” يتم صرفه
بعد توطين 6 أنشطة.. تعرف على طريقة احتساب أشكال الدوام في المملكة

بعد توطين 6 أنشطة.. تعرف على طريقة احتساب أشكال الدوام في المملكة
“الموارد” تدعو مستفيدي الضمان للإبلاغ عن العائل الممتنع عن الصرف

“الموارد” تدعو مستفيدي الضمان للإبلاغ عن العائل الممتنع عن الصرف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*