احدث الأخبار

علامة في البول تشير إلى الإصابة بأخطر أنواع السرطان
أبرز المواد
 مجلس التعاون: الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله يرقى إلى جريمة حرب
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تُزيل الكتابات المشوهة للأماكن العامة
أبرز المواد
 دراسة: نصف سكان العالم مهددون بـ “قصر النظر” بحلول 2050
أبرز المواد
 الرئيس التونسي: الحكومة الجديدة ستشكل خلال الساعات المقبلة ولن نكون تحت وصاية أحد
أبرز المواد
 أمير جازان يطمئن على المصابين جراء استهداف ميليشيات الحوثي لمطار الملك عبدالله
أبرز المواد
 أمانة تبوك تُزيل أكثر من 200 ألف متر مكعب من مخلفات البناء
أبرز المواد
 الزعاق يكشف عن ظاهرة كونية بديعة ستحدث الليلة (فيديو)  
أبرز المواد
 اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط بين القوات البحرية السعودية والباكستانية (فيديو)
أبرز المواد
 الكويت: استهداف ميليشيات الحوثي لمطار الملك عبدالله يتطلب رد سريع وحاسم من المجتمع الدولي
أبرز المواد
 شرطة القصيم تطيح بشخص ظهر في فيديو بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر
أبرز المواد
 باكستان عن استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله: انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المملكة
أبرز المواد
علامة في البول تشير إلى الإصابة بأخطر أنواع السرطان

علامة في البول تشير إلى الإصابة بأخطر أنواع السرطان

أبرز المواد
مجلس التعاون: الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله يرقى إلى جريمة حرب

مجلس التعاون: الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله يرقى إلى جريمة حرب

أبرز المواد
أمانة الحدود الشمالية تُزيل الكتابات المشوهة للأماكن العامة

أمانة الحدود الشمالية تُزيل الكتابات المشوهة للأماكن العامة

أبرز المواد
دراسة: نصف سكان العالم مهددون بـ “قصر النظر” بحلول 2050

دراسة: نصف سكان العالم مهددون بـ “قصر النظر” بحلول 2050

أبرز المواد

الزعاق يكشف عن ظاهرة كونية بديعة ستحدث الليلة (فيديو)  

الزعاق يكشف عن ظاهرة كونية بديعة ستحدث الليلة (فيديو)  
د خالد الزعاق
http://almnatiq.net/?p=1044021
محررو المناطق:

أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث في الطقس والمناخ أن الهلال سيقترن بكوكب الزهرة الليلة بشكل بديع ولافت وجدير بالمشاهدة والتصوير إلى ما بعد صلاة العشاء.

وأضاف الزعاق خلال مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع “تويتر” إن أجمل الأكرام السماوية مشاهدة بالعين المجردة مقارنة الهلال لكوكب الزهرة.

وأشار إلى أن العامة يسمون الزهرة بنجمة العشاء لأنها تظهر معهم وقت العشاء، وفي اللغة العربية تسمى بالكوكب الدري.

روابط ذات صلة

كويفا وفينسنت في المقدمة.. محترفو الدوري يخطفون الأنظار مع منتخبات بلادهم

كويفا وفينسنت في المقدمة.. محترفو الدوري يخطفون الأنظار مع منتخبات بلادهم
بظاهرة تشاهد بالعين المجردة.. اقتران القمر مع الزهرة بسماء المملكة اليوم

بظاهرة تشاهد بالعين المجردة.. اقتران القمر مع الزهرة بسماء المملكة اليوم
بـ”حكم رسمي من فيفا”.. الهلال مُلزم بدفع 620 ألف ريال لـ كارلوس إدواردو

بـ”حكم رسمي من فيفا”.. الهلال مُلزم بدفع 620 ألف ريال لـ كارلوس إدواردو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*