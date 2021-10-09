الزعاق يكشف عن ظاهرة كونية بديعة ستحدث الليلة (فيديو)  

محررو المناطق:

أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث في الطقس والمناخ أن الهلال سيقترن بكوكب الزهرة الليلة بشكل بديع ولافت وجدير بالمشاهدة والتصوير إلى ما بعد صلاة العشاء.

وأضاف الزعاق خلال مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع “تويتر” إن أجمل الأكرام السماوية مشاهدة بالعين المجردة مقارنة الهلال لكوكب الزهرة.

وأشار إلى أن العامة يسمون الزهرة بنجمة العشاء لأنها تظهر معهم وقت العشاء، وفي اللغة العربية تسمى بالكوكب الدري.