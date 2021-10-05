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النيابة العامة تستدعي امرأة للتحقيق معها بعد تلفظها بعبارات خادشة للحياء

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النيابة العامة تستدعي امرأة للتحقيق معها بعد تلفظها بعبارات خادشة للحياء

النيابة العامة تستدعي امرأة للتحقيق معها بعد تلفظها بعبارات خادشة للحياء
http://almnatiq.net/?p=1044023
المناطق - الرياض:

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة انه بناءً على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور إمراءة في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، فقد تم استدعاءها لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.

 

وقال المصدر أن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

 

وقال المصدر أن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

كما أهاب المصدر بمستخدمي وسائل التقنية الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي إلى استخدامها بطريقة آمنه وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة العامة، والآداب العامة.

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