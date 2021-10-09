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الصحة ترد على شكوى بشأن عدم تغير الحالة في “صحتي” رغم تلقي لقاح كورونا

الصحة ترد على شكوى بشأن عدم تغير الحالة في “صحتي” رغم تلقي لقاح كورونا

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الصحة ترد على شكوى بشأن عدم تغير الحالة في “صحتي” رغم تلقي لقاح كورونا

الصحة ترد على شكوى بشأن عدم تغير الحالة في “صحتي” رغم تلقي لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1044024
محررو المناطق:

ردت وزارة الصحة، اليوم السبت، على بلاغ بشأن عدم تسجيل الحصول على لقاح كورونا .

وقال أحد المستفيدين عبر حساب الوزارة الرسمي “الصحة 937” بموقع “تويتر”: “إن شقيقتي أخذت لقاح كورونا كاملًا، فيما ظهرت الحالة بتطبيق صحتي أنه لم يتم الحصول على الجرعة الثانية، وأتردد على مقر التطعيم منذ 3 أشهر وتواصلت مع الصحة فوعدوا بالتحديث خلال 24 ساعة”.

وقالت الوزارة في ردها على مقدم البلاغ: “نعتذر لذلك ونؤكّد لكم أن ملاحظاتكم محل اهتمامنا وعنايتنا، ونحرص دائماً في مركز 937 لتقديم الخدمة الكاملة ونتطلّع لرضاكم عنها، فضلاً التواصل عبر الرسائل الخاصة وتزويدنا بكافة المعلومات لخدمتكم.”

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