بعد إعصار جازان.. توجيه من الوطني للأرصاد بشأن الظاهرة وتكرارها على سواحل المملكة

محررو المناطق:

وجّه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، الإدارات المختصة، بالمركز بعمل دارسة وافية حول تكرار الظاهرة الجوية “الشاهقة المائية”، في بعض مناطق المملكة الساحلية على البحر الأحمر خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي إن “من مهام المركز، استشعار الظواهر الجوية التي تؤثر على المملكة وتدوينها ومراقبة المستجدات فيها خاصة النادرة منها”.

وأضاف أن الهدف من دراستها وتسجيلها مناخيًّا أن تكون مرجعية يتم متابعة تشكلها في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن ظاهرة الشاهقة المائية تُعد من الظواهر التي تكررت خلال الخمس سنوات الماضية في بعض مناطق المملكة منها جدة وينبع وجازان.